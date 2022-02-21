صحة المنيا: فحص 79 ألف سيدة حامل ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

وقّعت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الكشف الطبي على 79 ألف من السيدات الحوامل، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه جرى تقديم الخدمة الصحية لـ 2200 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيراً إلى أنه جرى فحص 79 ألفا و498 سيدة حامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تُجرى في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية "بصحة الأم والجنين "، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.