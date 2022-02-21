فيضانات البرازيل .. 152 قتيلا والحصيلة مرشحة للارتفاع

اسماعيل عبد الحي - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 152 قتيلا، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ.

ونقلت بوابة الأخبار البرازيلية "جي 1" (G1) عن السلطات المحلية أنها تلقت بلاغات عن فقدان 165 فردا، مع إيواء 967 شخصا في الملاجئ، فيما يستمر قلق فرق المتطوعين والإنقاذ من احتمال حدوث انهيارات أرضية جراء هطول الأمطار ورطوبة الأرض.

وعثر عناصر الإنقاذ في البرازيل أمس السبت على جثث إضافية تحت أكوام الطين في مدينة بتروبوليس (جنوب شرق) التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة العشرات.

وفي وقت سابق، قال كلاوديو كاسترو حاكم ولاية ريو دي جانيرو -في حديثه للصحفيين- لقد "كان هذا أسوأ هطول للأمطار منذ عام 1932".

ولفتت صحف محلية إلى أن مدينة بتروبوليس هطلت فيها الأمطار المتوقعة في فبفري بأكمله خلال 6 ساعات فقط.

وفي عام 2011 تعرضت المدينة لفيضانات تحولت إلى مأساة بعد أن لقي أكثر من 900 شخص حتفهم، فيما فُقد أكثر من 100 آخرين.

وكالات