الجيش الجزائري يعلن القضاء على 7 إرهابيين شرق البلاد

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت صباح اليوم السبت على سبعة إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط باحدى القرى بولاية سكيكدة/ 500 كم شرق الجزائر/ .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم ، إن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب.

وأضافت أن العملية ، التي تجرى في غابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أنه تم العثور على ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وأشارت إلى أن “هذه العملية النوعية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني”