خادم الحرمين يتلقى التهنئة بيوم التأسيس من القيادة الكويتية

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.

ونوه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي، والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأعرب أمير دولة الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة.

كما هنأ صاحب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمسيرة الخيرة للمملكة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، سائلا الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

كما هنأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.