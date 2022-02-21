التحالف العربي يعلن سقوط مسيّرة حوثية مفخخة في جازان السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 2:28 مساءً

في اعتداء حوثي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في المملكة دون إصابات أو أضرار، كما أفاد موقع “العربية نت”.

وقال التحالف إن “المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين”. مؤكدًا أنه “سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية كاستجابة للتهديد”.

وفي وقت سابق، كشف التحالف عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.

وذكر أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مؤكدا تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات.

وأوضح التحالف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق هجمات.

وكثفت الميليشيا الانقلابية مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

في اليمن، استهدفت الميليشيا، يوم الأحد، إحدى مدارس مديرية حيران شمالي حجة، وألحقت أضرارا كبيرة فيها.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة “خالد بن الوليد” بمنطقة الدنانة في مديرية حيران، بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، بصاروخ باليستي. وأوضحت المصادر، أن القصف الحوثي ألحق أضرارا كبيرة بالمدرسة.

والسبت، استهدفت الميليشيات، بطائرة مسيرة، مدرسة “الوحدة” بمديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب بجروح خطيرة.

وقصفت، عشرات المدارس في مختلف المحافظات اليمنية، منذُ بداية الحرب، كما حولت العديد منها إلى معتقلات ومواقع عسكرية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن استعادة أسلحة وكمية من الذخائر في هجمات شنتها على مواقع الميليشيا في عدد من جبهات القتال في محافظة حجة.