أستراليا تتهم الصين بإطلاق “ليزر” على إحدى طائراتها.. والأخيرة تردّ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعدما وجهت وزارة الدفاع الأسترالية تهمًا الى الصين بأنها أطلقت شعاع ليزر على طائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية، ردّت الصين على لسان وزير خارجيتها “وانغ ون بين” الذي نفى الاتهامات الأسترالية مؤكدا أنها “غير صحيحة” ومدافعًا عن تحركات السفينة الصينية وواصفا اياها بأنها “ملاحة طبيعية تلتزم بالقانون الدولي ذي الصلة”.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدث دعوته السلطات الاسترالية الى احترام الحقوق المشروعة للسفن الصينية في المناطق البحرية ذات الصلة وفقا للقانون الدولي والتوقف عن نشر معلومات كاذبة تتعلق بالصين.

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية قد ذكرت، في وقت سابق، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أطلقت شعاع ليزر على إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية، مما عرض حياة طاقم الطائرة للخطر،

موضحةً أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، عندما رصدت طائرة من طراز P-8A Poseidonشعاع ليزر تم توجيهه إليها أثناء تحليقها فوق المداخل الشمالية لأستراليا.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الحادثة أنها عمل من أعمال الترهيب، قائلا انه لا يستطيع أن يرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أبدا بأعمال الترهيب.

وتدهورت العلاقات بين الصين وأستراليا في السنوات الأخيرة بعد أن دعا موريسون إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة جائحة فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة على مستوى العالم في مدينة ووهان الصينية.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أسترالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مما دفع كلا البلدين إلى مواجهة تجارية طويلة الأمد، كما ردت بكين بغضب العام الماضي عندما انضمت أستراليا إلى اتفاق دفاعي ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيسمح لها بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.