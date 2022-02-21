تطوّرات متسارعة.. قذيفة أوكرانية تدمّر مركزًا أمنيًّا روسيًا.. هل اشتعلت شرارة الحرب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 1:04 مساءً

لا يزال العالم يترقّب مجريات الأحداث على الحدود الروسية – الاوكرانية، متخوّفا من ان تندلع شرارة حرب عالمية ثالثة وسط تحذيرات أوروبية – اميركية متواصلة للكرملين من تنفيذ اي غزو محتمل على أوكرانيا في حين ينزح آلاف الاوكرانيين الانفصاليين الموالين لروسيا الى الأراضي الروسية هربا من الحرب المحتملة.

وفي هذا الاطار، كشفت أجهزة الأمن الروسية أن قذيفة أطلقها الجيش الأوكراني دمرت مركزا حدوديا في أحدث تطورات أزمة أوكرانيا المتسارعة، لافتة الى ان القذيقة الأوكرانية دمرت مركزا لحرس الحدود في منطقة روستوف، يبعد فقط 15 مترا عن الحدود.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر المركز الأمني وقد أصبح أثر بعد عين إثر القصف من دون الحديث عن وقوع اصابات أو أضرار

من جانبه، نفى الجيش الأوكراني استهداف المركز الحدودي الروسي وسط تصريحات مستمرة يطلقها الجيش ومفادها أن الروس يختلقون حججًا وذرائع من أجل الاعتداء على الأراضي الأوكرانية، فيما يتهم الانفصاليون بدورهم الجيش الأوكراني بالتحضير لعمليات عسكرية ضدهم في مناطق الشرق.

وتبرز أهمية هذا الحدث في أنه يقع بعيدا عن المنطقتين الانفصاليتن في شرق أوكرانيا، وهما لوهانسك ودونيتسك الواقعتان في منطقة دونباس، ما يشي باحتمال تعقد الأوضاع المعقدة أصلا.

على خط مواز، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن “تفاقم حاد” للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفًا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.

وقال بوشيلين في بيان: “لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا”، لافتًا الى أنه “نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون”.

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.