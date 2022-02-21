شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تُعيد هيكلة أسطول طائراتها بـ6 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم، أنها وقعت اتفاقية مع شركة إيرباص لإعادة هيكلة 31 طائرة من أسطولها.

وأوضحت قيمة اتفاقية اعادة الهيكلة للطائرات وصلت 6 مليارات دولار، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات الخطوط الكويتية، حسب “سكاي نيوز”.

وأضافت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى إضافة طرازات جديدة مختلفة الأنواع والسعات والأحجام تتناسب مع رؤية الشركة في السنوات المقبلة.

وأكدت أنها دفعت 40 % من قيمة الصفقة، وأن التسليم وبدأ بالفعل، وذلك بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى أكبر الاتفاقيات التي تمت بين الخطوط الكويتية وإيرباص، مؤكدة أنها حرصت على اختيار طائرات تتناسب مع خططها المستقبلية.