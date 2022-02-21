أوّل عارضة أزياء مصابة بمتلازمة داون تنضم إلى هذه العلامة التجارية!

بغداد - ياسين صفوان - القصّة بدأت أمام مرآتها. كلّما تنظر إلى نفسها، تستمدّ القوة وتزداد ثقتها بنفسها.

نظرتها إلى نفسها، تخطّت حاجز المرض وأوصلتها إلى العالمية.



في عالم نمّط صورة الجمال، كلمات شجاعة وجريئة أوصلت صوفيا جيرو إلى أن تكون عارضة أزياء رغم إصابتها بمتلازمة داون. كانت تقول إلى نفسها: "ذات يوم نظرت إلى المرآة وقلت سأكون عارضةً وسأذهب إلى نيويورك".

وكان لها ما تمنّت وأكثر. فبعد أن كانت بين العارضات القلائل المصابات بمتلازمة داون اللواتي شاركن بأسبوع الموضة في نيويورك عام 2020، ها هي الآن تدخل التاريخ وتنضم إلى 17 امرأة في إطلاق الحملة الجديدة للعلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت".

وبعد الظهور الأول لمجموعة Love Cloud Collection، للملابس الداخلية، كتبت جيرو، ابنة الـ24 ربيعًا على حسابها عبر "انستغرام":

"ذات يوم حلمت به، وعملت عليه، واليوم أصبح الحلم حقيقية. يمكنني أخيرا أن أخبركم بسري الكبير.. أنا أول عارضة أزياء لفيكتوريا سيكريت مصابة بمتلازمة داون".