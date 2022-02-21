شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الروسي يعلن أنه قتل خمسة قدموا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 ممن وصفهم بـ"المخربين" من أوكرانيا حاولوا التسلل عبر الحدود إلى الأراضي الروسية.



وقالت وسائل إعلام روسية إن الجيش أحبط "عملية انتهاك" الحدود الروسية من قبل مجموعة "مخربين" جاؤوا من أوكرانيا.

وأضافت أن "5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية، كما تم تدمير مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني اخترقتا حدودنا لالتقاط مخربين".