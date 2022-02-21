شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس وزراء الأردن بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير الإعلام قوله اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أصيب بفيروس كورونا خلال زيارة رسمية لمصر.



وأضاف الوزير، أن اختبارات فيروس كورونا المستجد بعد اجتماع بين الخصاونة ونظيره المصري كانت إيجابية، وتم إلغاء جميع الاجتماعات الرسمية الأخرى، بما في ذلك لقاء كان مقرراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء سيعزل في منزله بعد عودته إلى الأردن.