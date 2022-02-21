وزير الدفاع الأوكراني يطلب عقد مباحثات هاتفية مع نظيره البيلاروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه طلب اليوم الاثنين إجراء اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين.



ووفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أكد ريزنيكوف مجددا وجود اتفاق سابق مع خرينين للتعاون المباشر

وقال ريزنيكوف للصحفيين في كييف إنه رسالة إلى خرينين وأرسلها عبر الملحق البيلاروسي في أوكرانيا "ليسأله مباشرة عما يجري"، وذلك بعد الإعلان عن استمرار التدريبات العسكرية المشتركة لبيلاروس وروسيا.

وأعلن ريزنيكوف عن تقديرات بمشاركة نحو تسعة آلاف جندي روسي في التدريبات في بيلاروس.

وقال الوزير الأوكراني إنه ليس هناك قوة عسكرية كافية في بيلاروس لتوجيه ضربة ضد أوكرانيا، مضيفا أن وجود القوات يشكل مناورة تهديد.

كما أكد ريزنيكوف مجددا أنه لا توجد قوة ضاربة في الوقت الحالي في أي مكان بالقرب من حدود أوكرانيا.