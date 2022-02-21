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مقتل شرطي وإصابة شخصين إثر تحطم مروحية في الفلبين... تفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم (الاثنين) وفاة شرطي وإصابة شخصين أخرين إثر تحطم مروحية اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية جان فاجاردو إن مروحية طراز اتش 125 إيرباص تحطمت في منطقة غابات قبالة بلدة ريال في إقليم كويزون، على بعد 67 كيلومترا شرق مانيلا.

 

يشار إلى أن الشرطي المتوفى كان ضمن طاقم المروحية. وأضافت المتحدثة أن الطيار ومساعده نجيا، ولكنهما أصيبا بكدمات وكسور.

 

وأفادت المتحدثة بأنه لم ترد معلومات بعد حول سبب الحادث، مشيرة إلى أن المروحية كانت جديدة وتم تسليمها في كانون الثاني/يناير 2021.

 

وأضافت" وفقا للطيار، الطقس كان جيدا عند الاقلاع"، موضحة" ولكن هبت رياح مفاجئة وقوية تسببت في تحطم المروحية".

 

وأوضحت المتحدثة أن المروحية كانت في طريقها لتقل رئيس الشرطة الوطنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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