فلسطين: 19 وفاة و2371 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 19 حالة وفاة، وإصابة 2371 بفيروس كورونا، و5303 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 93.6% ، ونسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 132 مصاباً يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 47 على أجهزة التنفس الاصطناعي.