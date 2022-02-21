شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تؤكد أن الوضع لا يزال خطراً جداً وعلى بوتين اتخاذ قراره بلقاء بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الاثنين) أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن حول أوكرانيا "ممكنة"، لكن على بوتين أن "يتخذ قراره" لعقدها.



وقال قصر الإليزيه بعد سلسلة محادثات في هذا الصدد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيريه، "من الممكن اليوم التوجه نحو (عقد) قمة، وجمع الأطراف المعنية". وأضاف "الآن، على الرئيس بوتين أن يتخذ قراره" مشيراً إلى أن الوضع لا يزال "خطراً جداً".