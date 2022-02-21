شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب ترفض إخلاء الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.

وقالت "الطباخ": "أسجل رفضي لهذا القانون لأكثر من اعتبار"، مشيرة إلى أن لديها تساؤل عن انحياز مجلس النواب لطرف دون طرف من المالك أو المستأجر"، مؤكدة أنه يجب الانحياز للمواطن المصرى فى كل الاعتبارات".