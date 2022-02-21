شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: لن نمرر تعديلات على الإيجار القديم لغرض السكنى إلا وتحقق مصلحة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس النيابي لن يمرر أي تعديلات تشريعية خاصة بالإيجار القديم لغرض سكني إلا بما يحقق مصلحة الجميع، قائلاً: "نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين مالك ومستأجر، ولن نجور علي حق أحد أو نسمح بذلك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وقال "جبالي"، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج بكشل متوازن ولن يمرر إلا وبما يحقق المصلحة العامة للجميع، لاسيما والضمير اليقظ للنواب.

وأضاف "جبالي" أن اللجنة البرلمانية خلال مناقشتها لمشروع قانون الإيجار القديم لغرض سكني بمجرد وروده إليها سوف تقوم باستطلاعات الرأي ومواجهات.

وكان النائب محمود قاسم، قد شدد علي أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع حول تعديلات قانون الإيجار القديم لغرض سكني من جانب الحكومة قبل إرساله للمجلس، وذلك للوصول إلي الملائمة المناسبة بين المالك والمستأجر مطالبا إياها بعدم تصدير مشكلات.

وفي سياق متصل، أشاد البرلماني بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم يسبقها مبادرات مماثلة في العهود السابقة.