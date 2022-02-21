شكرا لقرائتكم خبر عن دونيتسك: القوات الأوكرانية بدأت في تنفيذ خطة غزو دونباس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت فعليا بتطبيق خطة غزو إقليم دونباس.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

في الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم، اجتماعا كبيرا لمجلس الأمن الفيدرالي، حسب”سبوتنيك”.

كما كشفت وكالة رويترز للأنباء اليوم، أن أمريكا تُجهز حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو، مؤكدة أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات “أولية” ضد روسيا، تهدف إلى السعي لإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات المراسلة بين البنوك العالمية.

وأوضحت أن العقوبات ستشمل بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة سوداء، من شأنها تجميد أصولهم واستبعادهم من النظام المصرفي الأمريكي.