شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قطع الحوثي للرواتب.. معلمات مدارس اليمن يلجأن لبيع الطعام من أجل العيش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية قطعت الرواتب عن المعلمين في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي قامت بقطع رواتب موظفي الدولة منذ ستة أعوام، مما دفع المعلمات في المدارس إلى بيع الوجبات للطالبات لتوفير المصاريف لأسرهن.

وأكدت أن غالبية المعلمات بعد الانتهاء من الحصص اليومية، يسارعن لعرض وجباتهن على الطالبات للبيع وسط فناء المدرسة.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، دشن المعلمون، إضرابا واسعا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ سنوات.

كما علق المعلمون الإضراب الشهر الماضي، عقب وعود جديدة من المليشيا، بصرف جزء من المستحقات، لكن دون جدوى.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة صنعاء، أكثر من حادثة انتحار في أقل من أسبوعين، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.