الكرملين: بوتين وبايدن قد يجتمعان لكن لا توجد خطط محددة بعد

بوتين وبايدن (أ ف ب).

قال الكرملين اليوم الإثنين إنه لا توجد خطط محددة لعقد قمة بشأن أوكرانيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، لكن يمكن إجراء مكالمة أو اجتماع في أي لحظة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن التوتر يتصاعد بشأن أوكرانيا، لكن الاتصالات الدبلوماسية نشطة.

وقال إن بوتين على وشك أن يلقي خطاباً في مجلس الأمن الروسي.