إسرائيل تعيّن جنرالاً متقاعداً لرئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة وافقت على تعيين جنرال المخابرات العسكرية المتقاعد جابي بورتنوي مديراً عاماً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل.

يخلف بورتنوي إيجال أونا الذي تنحى عن المنصب الشهر الماضي.

وهيئة الأمن السيبراني هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي وتطوير بنية القوة الإلكترونية لها. وتعمل على تعزيز الحماية المكفولة للمؤسسات والمواطنين في التصدي للهجمات الإلكترونية والإعداد لحالات الطوارئ.

وبورتنوي (52 عاماً) هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التكنولوجيا المتقدمة (إنفيجن ميديكال). وقبل ذلك عمل 31 عاماً في القوات المسلحة وشغل مناصب عليا بينها رئيس عمليات فرق المخابرات.