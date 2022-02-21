انت الان تتابع خبر تغيير مكان اقامة مباراة الزوراء والطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لجنة المسابقات في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تغيير مكان المباراة تم بعد الاتفاق مع إدارة الزوراء، على إجراء المباريات المهمة مع الأندية الجماهيرية في ملعب الشعب، الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، بدلا من الملعب الجديد الذي تصل قدرة استيعابه إلى 16 ألفا".واضافت ان "ملعب الزوراء سيحتضن مواجهات أصحاب الأرض، مع الفرق من خارج المربع الذهبي".

وتحظى مباراة الزوراء والطلبة في الجولة المقبلة باهتمام كبير، مع استمرار الصراع حول المركز الثاني.

وكان الزوراء قد تعادل مؤخرا مع القاسم سلبيا، بينما تمكن الطلبة من التغلب على الديوانية (3-0).

