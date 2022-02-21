انت الان تتابع خبر مجددا.. امريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فوراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات العسكرية الروسية" المحتملة.