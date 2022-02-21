المالية تعلن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث 14 الف درجة وظيفية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "دائرة الموازنة أحدى دوائر التابعة لوزارة المالية صادقت على الملاكات لإجراء حذف وأستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة الى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021"، مبينة ان "ذلك جاء بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي".

واضافت ان "الدائرة أنجزت كافة الاجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021 وذلك استناداً لآحكام المادة 12- ثانيــاً ( أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها الى مجلس الخدمة الإتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم إحتساب كلف (295683) عقداً للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".

وذكرت انه "تم تحويل (305288) من أجر يومي الى عقد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022"، لافتة الى "استحداث (4396) درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابعت انه "تم تثبيت (3909) عقداً ممن لديهم خدمة (5) سنوات فأكثر"، موضحة ان "الوزارة عملـــت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت اعدادهم في السنين الاخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل افضل".