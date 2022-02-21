فتاة تنهي حياتها شنقا بـ'الشال' في بغداد

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، انتحرت بواسطة شنق نفسها بـ(الشال) داخل منزلها في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة وصلت إلى منزل الفتاة، وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

