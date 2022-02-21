انت الان تتابع خبر فتاة تنهي حياتها شنقا بـ'الشال' في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقاً داخل منزلها في العاصمة بغداد .
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، انتحرت بواسطة شنق نفسها بـ(الشال) داخل منزلها في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".
وأضاف المصدر، أن "الشرطة وصلت إلى منزل الفتاة، وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".
وأضاف المصدر، أن "الشرطة وصلت إلى منزل الفتاة، وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".