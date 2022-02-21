انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب رحيل راموس عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن سر خطير في رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد في الصيف الماضي.

وظل راموس يتفاوض لعدة أشهر مع ريال مدريد على راتبه في العقد الجديد، قبل فشل الوصول إلى اتفاق، ورحل مجانًا إلى باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن راموس مثل العديد من النجوم، ينظرون إلى اللاعبين الذين يلعبون في نفس مستواهم، ويقارنون الرواتب معهم عند توقيع العقود الجديدة.

وأشارت إلى أن "راموس علم أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، يحصل على 28 مليون يورو سنويًا، لذا طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الحصول على نفس الراتب أو أكثر منه".

لكن فلورنتينو بيريز، رفض طلب القائد راموس، وتمسك بالأرقام المقدمة في عرض ريال مدريد.