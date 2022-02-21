روسيا تعلن تدمير نقطة لحرس حدودها في قصف أوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دمرت قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية، اليوم الإثنين، مركزا حدوديا روسيا من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا على ما أفادت الأجهزة الأمنية الروسية، على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.



وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية "في 21 فبراير/شباط عند الساعة 09,50 (06,50 ت غ) دمرت قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد نحو 150 مترا من الحدود الروسية-الأوكرانية".

م جانبه، نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفًا ادعاء موسكو بأنه "معلومات مضللة".

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني بافلو كوفالتشوك للصحفيين: "لا يمكننا منعهم من إنتاج هذه المعلومات المضللة، لكننا نشدد على واقع أننا لن نطلق النار على أي منشأة مدنية أو على منطقة روستوف" في روسيا، مضيفًا أن "ما من قصف مدفعي على قوات الاحتلال" الروسية.