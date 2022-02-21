شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إير فرانس" تلغي الرحلات الجوية بين باريس وكييف (الاسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "إير فرانس" الذراع الفرنسي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية- "كيه إل ام" تعليق الرحلات الجوية المقررة بين باريس وكييف غداً الثلاثاء، بسبب الوضع الجيو سياسي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول، "إير فرانس تراقب باستمرار الوضع الجيو سياسي في المناطق التي تقدم فيها خدماتها لضمان أعلى مستوى من السلامة الجوية".

وأضافت الشركة أنها تعيد تقييم الوضع بصورة دورية.