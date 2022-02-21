ألمانيا تعلن عن استعداد الاتحاد الأوروبي الدائم للتفاوض مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد في أي لحظة لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.



وقالت بيربوكلدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل: "أتوجه إلى الحكومة الروسية، عودوا إلى طاولة المفاوضات، فنحن خلفها كل دقيقة وكل ساعة. نحن في انتظاركم كي نضمن معا السلام والأمن في أوكرانيا"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الغرب لا يتحدث من وراء ظهر أوكرانيا.

وكانت توالت في الآونة الأخيرة، في الدول الغربية، وكذلك في كييف، تصريحات عن "غزو روسي محتمل" لأوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه التصريحات بأنها تصعيد فارغ للتوتر لا أساس له، مؤكدا أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، فيما لم يستبعد احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات، وحذر من أن محاولات حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة.

و تصاعد الموقف على خط التماس بشرق أوكرانيا منذ صباح يوم 17 فبراير. ففي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أفيد بوقوع أعنف قصف من طرف أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من مرافق البنية التحتية المدنية.

واعلن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، دينيس بوشلين، وليونيد باسيتشنيك، بالعلاقة مع التهديد المتزايد للأعمال العدائية، أعلنا عن البدء في إجلاء سكان الجمهوريتين المدنيين إلى أراضي روسيا المجاورة. وفي الوقت نفسه إعلن يوم السبت في الجمهوريتين عن التعبئة العامة.