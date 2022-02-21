قذيفة أوكرانية تدمر مركزاً حدودياً روسياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

دمرت قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية اليوم الإثنين، مركزاً حدودياً روسياً من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا على ما أفادت الأجهزة الأمنية الروسية، على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.



وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية "في 21 فبراير (شباط) عند الساعة (06:50 توقيت غرينيتش) دمرت قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالى 150 متراً من الحدود الروسية-الأوكرانية".