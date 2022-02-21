أوكرانيا تدعو لفرض عقوبات فورية على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، لإظهار أنه "ينفذ ما يقوله"، بدلاً من انتظار الغزو الروسي المرتقب. وقال كوليبا إن هناك "أسباباً وجيهة ومشروعة لفرض بعض العقوبات على الأقل الآن"، واتخاذ إجراءات لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضاف "هناك الكثير من القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي الآن لتوصيل رسائل واضحة إلى روسيا مفادها أنه لن يتم التسامح مع التصعيد".

ورحب كوليبا بالاقتراح الفرنسي لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية.