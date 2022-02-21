شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تؤكد أن الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.



وأضاف لومير في حديث لتلفزيون بلومبرج اليوم (الإثنين) إن أوروبا عانت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن التداعيات الاقتصادية للعقوبات سوف تكون أعمق بالنسبة لروسيا.

وأكد " نحن ندرك التداعيات بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وأوضح" ولكن المبدأ السياسي أكثر أهمية: نحن نرفض أي نوع من الهجوم على سيادة أوكرانيا".