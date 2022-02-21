مصر وفرنسا تتدربان على حماية الأهداف الحيوية بـ"المتوسط"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك البحري الجوي "رمسيس 2022"، والذي يستمر عدة أيام بمصر.



وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان اليوم الإثنين، إن التدريب شهد مشاركة الجانب الفرنسي بحاملة المروحيات "شارل ديجول" والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "رافال".

ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "إف-16" المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز "رافال" و"الميج-29".

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة، مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين، وتبادل الخبرات القتالية والميدانية، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

ويأتي تدريب "رمسيس 2022" في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.