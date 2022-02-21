الإمارات.. 2640 حالة شفاء جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 410.158 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 651 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 875.258 حالة.

‌‎وأكدت الوزارة شفاء 2.640 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 821.021 حالة.

كما أعلنت وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.296 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.