شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الناس بتدعى علينا بسبب الإيجار القديم.. وجبالى ممازحا: دعوة غير جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، ممازحة بين أحد النواب ورئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد" إذ قال النائب أحمد حسين جودة أوافق على مشروع القانون محل النقاش، متسائلا ماذا فى الإيجار القديم؟.

وأضاف: "أنا شخصا يمتلك عمارة لكنه لا يستطيع مواجهة الحياة رغم أنه يمتلك عمارة بسب قانون الإيجار القديم وقد أبغلنى الشخص أنه يدعى على النواب ويقول حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا نواب" وهنا تدخل المستشار حنفى جبالى مازح النائب قائلا:" الدعوة غير جائزة ".

وأضاف "جبالي" موجها رسالة إلى النواب:" أنتم تروعون الله وتروعون ضمائركم وأنا أشهد بذلك".