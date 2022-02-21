شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع يرفض مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عاطف المغاورى رئيس برلمانية حزب التجمع التقدمى خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى رفضه لمشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".

وأشار "المغاوري" إلى أن هناك منظمات مجتمع مدنى مستأجرة أماكن فأين ستذهب هذه المنظمات والجمعيات رغم أن مصر أعلنت أنت عام 2022 للمجتمع المدني".

وتساءل: "ما الذى يمنع الحكومة أن تخلى الأماكن المستأجرة دون أن يتم تشريع قانون لهذا الغرض" مضيفا: "علينا أن نحمى المجتمع وأن يتم التفريق بين المؤسسات الهادفة للربح وغير الهادفة".