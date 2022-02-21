شكرا لقرائتكم خبر عن "نائب التنسيقية" يطالب باستثناء مقرات الأحزاب والنقابات من "إيجار الأماكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضه لمشروع قانون الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وأضاف عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد يأتى بسبب 3 اعتبارات وتتمثل فى أن لأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادى، وبالتالى فالأحزاب مهددة فى أماكنها الفرعية.

وتابع:" جمعيات الأدب والفن والقصة والتى طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهى التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التى تمثل قلب المجتمع النابض".

واستطرد:" نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية مشددا على الاستثناء خاصة اننا فى عام المجتمع المدنى وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى ينمو المجتمع".

يذكر أن رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".