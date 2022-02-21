محامي أسرة آلاء طبيبة المنوفية: تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أكد نضال مندور مندور محامي أسرة الدكتورة آلاء رمضان، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة المنوفية" والتي توفيت في ظروف غامضة، أنهم في انتظار تقرير الطب الشرعي والمرجح صدوره خلال ساعات أو على الأكثر أيام.

وحسب المحامي قال بوجود عدة شواهد تؤكد وجود شبهة جنائية وراء الحادث، لافتًا إلى إصابات الزوج في الرأس والصدر، إضافة إلى عدم وجود آثار دماء على ملابس الطبيبة جراء السقوط من مكان مرتفع.

وقال "مندور" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إن الشبهة الجنائية واضحة، ومن المنتظر ظهور نتيجة الطب الشرعي خلال أيام، مُتابعًا بالقول: "التقرير يحسم الجدل ويكشف غموض الوفاة، ومن الوارد أن يكون ظهوره خلال ساعات".

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى سرس الليان جثة هامدة لطبيبة تُدعى "آلاء رمضان" 27 عامًا.

من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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