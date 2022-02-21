حديد الجارحي تتقدم بطلب رخصة لإنتاج البليت باستثمارات 4 مليارات جنيه

وبحسب بيان لمجموعة الجارحي اليوم الاثنين، جاء ذلك في إطار إعلان هيئة التنمية الصناعية عن بدء تلقي العروض الخاصة للحصول على رخص الحديد الجديدة بنظام المزايدة، لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البليت - الحديد الإسفنجي - مكورات الحديد)، أو التوسع في القائم منها.

وقال الجارحي، في البيان إن التقدم للحصول على رخصة إنتاج البليت جاء بهدف تعزيز صناعة الحديد المتكاملة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوسعات خطط التنمية؛ لتوفير احتياجات السوق المتنامية ودعم خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية المستقبلية.

وأضاف أنه يهدف أيضا الحصول على رخصة البليت الجديدة إلى خلق فائض محلي يوجه للتصدير، بما يدعم الخطط الوطنية للوصول الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار، خاصة وأن مصانع الصلب شبه المتكاملة (مصانع الدرفلة) التي تعتمد على سد حاجاتها من خام الحديد عن طريق الاستيراد، تجد نفسها دومًا عرضةً للمتغيرات العالمية لأسعار الطاقة والمعادن، والتي تشهد ارتفاعات قياسية من وقت لآخر.

وأشار الجارحي، إلى أنه لا يرغب في تكرار الأزمة التي تسبب بها القرار الوزاري الصادر في أكتوبر 2019؛ بشأن فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 16% لمدة 3 سنوات، والتي تسببت في توقف العديد من المصانع، وعمل الأخرى بنصف طاقتها الإنتاجية؛ لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع أسعار استيراد البليت المحملة برسوم الاستيراد، وذلك بالتزامن مع عدم قدرة الشركات المتكاملة المحلية على تلبية الطلب المتزايد على البليت من قبل مصانع الدرفلة.

واعتبر الجارحي أن إمكانات قطاع الحديد المحلي، تمكنه من المنافسة بقوة في السوقين المحلية والعالمية، وبالتالي لم يعد من المنطقي ترك تلك الصناعة الاستراتيجية عرضة للتقلبات السعرية المتكررة في أسعار استيراد خام الحديد، وبالتالي لا تقوى على منافسة الحديد المستورد والمصانع المتكاملة المحلية، مما يدفع البعض منها للتوقف عن الإنتاج، بما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.