صور.. "بطاطين ووجبات ساخنة" للأسر المتضررة من السيول في قرية سنور ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف في توزيع مساعدات عينية على الأسر المتضررة من السيول بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف، اليوم الاثنين.

من جانبها أكدت أمل عزوز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه جرى حصر كامل للأسر المتضررة من السيول من خلال عدد من اللجان الفنية، وتوزيع بعض المساعدات عليهم تمثلت في بطاطين ومواد غذائية ووجبات ساخنة، لافتة إلى استمرار تقديم تلك المساعدات إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها بالقرية.

أشار أحمد عبد الرحمن مسئول الهلال الأحمر بالمحافظة إلى تواجد الفريق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتقديم كافة المساعدات للأسر حتى تعود الحياة لطبيعتها.

وأكد على جاهزية فريق الهلال الأحمر للتدخل العاجل حال حدوث أية تداعيات تستلزم إنشاء معسكرات إيواء عاجل، وتوفير كافة مصادر الإقامة، والإعاشة، حال وجود متضررين.

كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالمعدات، للمساهمة في رفع تراكمات المياه من الشوارع والمنازل، للحد من الآثار الناجمة عن السيول، وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع.

وفي السياق استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لجنة من وزارة الري برئاسة المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن مخر سيل سنور عقب انهيار جسور البحيرات المخصصة لتجميع مياه السيول القادمة من الصحراء الشرقية، وانهيار جسر المخر تجاه الهدار الخراساني نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة.

وأوضحت اللجنة أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التي جرى التصميم بناءً عليها، حيث أن المخر طاقته الاستيعابية 36 مليون متر مكعب، إلا أنه استقبل حوالي 51 مليون متر مكعب أي بزيادة 30 % عن طاقته، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تسببت في تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط.

يذكر أن أهالي سنور قد فوجئوا بتعرض القرية للغرق، مما تسبب في تصدع عدد من المنازل، وتلف عشرات الأفدنة بسبب السيول القادمة من البحر الأحمر نتيجة انهيار جسور البحيرات المخصصة لتجميع المياه وانهيار جسر مجرى المخر المتاخم لهم، يأتي ذلك على الرغم من إعلان المحافظة قبل أيام قليلة من الأزمة بتنفيذ 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"، و8 سدود "حواجز ترابية" بمخرج وادي سنور، بتكلفة 285 مليون جنيها، ما يسهم في دعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي للمياه، بجانب التأهيل الشامل له.