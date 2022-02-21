روسيا / أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 180071 إصابة بفيروس كورونا، و784 حالة وفاة، فيما تعافى من الإصابة 198369 شخصا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الجائحة أن 18632 شخصا مصابا بفيروس كورونا تم إيواؤهم في المستشفيات لتلقي العلاج.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (16398)، تليها العاصمة موسكو (8308)، ثم منطقة كراسنويارسك (7823)، وفي المناطق المجاورة لمدينة موسكو تراجع عدد الإصابات إلى 5161 إصابة.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 15 مليونا و20573 إصابة، تعافى منها 12 مليونا و26844 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 343957 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: RT