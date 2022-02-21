وأعرب السلطان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له - حفظه الله -، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورُقي وازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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