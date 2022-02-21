سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

هنأ سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب السلطان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له - حفظه الله -، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورُقي وازدهار.