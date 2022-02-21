في أول زيارة له الى دولة خليجية.. الرئيس الإيراني يصل الى قطر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:39 صباحًا

حطّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد ‏المرافق له، في مطار العاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.

وتعد زيارة “رئيسي”، إلى قطر، هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران 2021. ومن المتوقع أن يبرم في هذه الزيارة عددًا من وثائق التعاون مع قطر، حسبما صرح به المدير العام لشؤون منطقة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد.

وفي السياق، اشار عنايتي الى ان “حضور “رئيسي” مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، يأتي في إطار توسيع وتوطيد العلاقات بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة” ، وأنها أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى دول الخليج بعد تسلم الرئاسة، متوقّعًا ان يبحث الجانبان سبل توسيع وتعزيز الأواصر الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية”، ومعربا عن تطلعه أن تحقق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.

الى ذلك، أكد أن “إيران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الأواصر بين الدول الإقليمية”، لافتا إلى أن حضور رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة “أوبك للغاز” على صعيد معادلات الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن “رئيسي” سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.