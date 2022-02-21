بعد تحذيرات صحية.. الأردن يوقف بيع حليب للأطفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 10:47 صباحًا

اثارت تحذيرات أميركية عن وجود بكتيريا سالمونيلا وانواع أخرى في منتج حليب أطفال في الأردن مخاوف في البلاد ما أدى الى تحرك فوري للسلطات.

اذ أعلنت السلطات الصحية الأردنية وقف بيع وتداول حليب أطفال، وذلك بعد صدور تحذير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في هذا الصدد.

ونقلت وكالة “عمون” عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار محمود مهيدات، قوله بأن المؤسسة “اتخذت إجراءات احترازية فور صدور تحذير الغذاء والدواء الأمريكية حول وجود جرثومة سالمينويلا وبكتيريا “كرونو باكتر ساكازاكي” في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب أطفال غير مسجل لدى المؤسسة ويتم تصنيعه على نفس خط انتاج منتجات مسجلة في السوق الأردني”.

وأعلن مهيدات في بيانه انه “تم وقف بيع وتداول تشغيلتين من الحليب في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من المنتج لحين إعادة فحصه ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية”.

وفي السياق، شدّد مدير الغذاء والدواء الأردنية على أن “كافة التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها”.

وطمأن مهيدات الشعب الأردني قائلا إن “المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، والتي بدورها قامت بإعادة فحص عينات من أنواع الحليب وقد صدرت نتائج التحليل لديهم والتي تمت في مختبرات تابعة للهيئات الصحية حيث أظهرت خلوها من هذه البكتيريا”.