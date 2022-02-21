“مستعدون للحوار مع دول الجوار”.. طهران: اسرائيل تعرقل مباحثات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:47 صباحًا

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن اسرائيل تسعى الى عرقلة مباحثات فيينا النووية بادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى تقدّم حيوي في المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

كذلك، أعلنت الخارجية الايرانية أن طهران مستعدة للحوار مع دول الجوار.

وعن مسار المحادثات بشأن الاتفاق النووي الايراني، أكدت ايران انه لن يكون هناك اتفاق على شيء لحين التوافق على كل شيء في مفاوضات فيينا، وسط معلومات عن مصادر أوروبية أن المفاوضات تدخل مرحلة حاسمة.

وكان مندوب روسيا بمفاوضات فيينا “ميخائيل أوليانوف” قد أعلن،في وقت سابق، أن الاتفاق النووي الجديد لن يكون أضعف من اتفاق 2015 ذاكرا انه سيكون هناك تعديلات بسيطة على اتفاق 2015 النووي مع ايران.

وكشف المندوب الروسي “اننا سنشهد عودة كاملة لاتفاق ايران النووي بشكله الأصلي”.

وبعد فترة وجيزة من إعلان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن المحادثات النووية في فيينا تمر بـ”مرحلة حاسمة”، بعث قرابة مائتي نائب جمهوري في الكونغرس برسالة إلى الرئيس جو بايدن، ذكروا فيها أن أي اتفاق نووي جديد مع النظام في طهران “سيلقى مصير” اتفاق 2015 نفسه.

وقال الخطاب الذي بعث به الجمهوريون، إن “مثل هذا الاتفاق دون موافقة المشرعين سيلقى مصير اتفاق أوباما مع إيران نفسه”، محذرين الرئيس الأميركي من أنه “إذا أبرمت اتفاقا مع المرشد الإيراني دون موافقة الكونغرس رسميا، فسيكون مؤقتا وغير ملزم، وسيواجه المصير نفسه لخطة العمل الشاملة المشتركة”، حسبما نقلت “فوكس نيوز”.

غير أن الناطق الرسمي بلسان الخارجية الأميركية عقّب على ذلك، خلال لقاء صحفي نهاية الأسبوع الماضي، وقال: “تقييمنا هو أننا في خضم المراحل النهائية للغاية، كما قلت من قبل، من مفاوضات معقدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين هنا. هذه هي حقا الفترة الحاسمة التي سنتمكّن خلالها من تحديد ما إذا كانت العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا”.

في سياق آخر، أفادت “العربية” نقلا عن اعلام ايراني بوقوع قتلى وجرحى بعد سقوط طائرة حربية على مبان سكنية في “تبريز” الايرانية.