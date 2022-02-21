شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش حدودية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن جهاز الأمن الروسي أن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش حدودية روسية في روستوف على الحدود الأوكرانية.

وأوضحت مصادر بحسب روسيا اليوم، أن قصفا من الجانب الأوكراني أصاب ودمر نقطة لحرس الحدود الروسي داخل الأراضي الروسية على بعد 150 مترا عن الحدود مع ⁧ أوكرانيا⁩.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه “في 21 فبراير عند الساعة 9:50 صباحا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات”.