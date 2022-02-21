بعد ساعات على تنفيذ جريمته.. القبض على قاتل شرقي بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على قاتل بعد ارتكابه لجريمة قتل في جانب الرصافة شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات عن حدوث جريمة قتل في منطقة العبيدي شرقي بغداد توجهت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومفرزة من استخبارات اللواء احد مفاصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتمكنت من ضرب طوق أمني على منطقة الحادث وتمكنت من اعتقال القاتل الذي نفذ جريمته باطلاق النار على شخص مدني وقتله داخل عجلته ضمن المنطقة المذكورة أعلاه".



وأَضاف البيان، ان "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلاف شخصي سابق أدى إلى ارتكابه هذه الجريمة".

