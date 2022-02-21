الارشيف / اخبار العالم

للتركيز على معالم الأثرية.. عرض ازياء مبهر في سامراء (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

انت الان تتابع خبر للتركيز على معالم الأثرية.. عرض ازياء مبهر في سامراء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث/ مفتشية آثار صلاح الدين، اقامة عرض ازياء مبهر في سامراء للتركيز على معالم الأثرية.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الجلسة تمت للتركيز على معالم سامراء الأثرية في محافظه صلاح الدين، بعد سنين من الركود الثقافي والسياحي ونقل صورة ايجابية للعالم بان المدينة صالحة للوجهة السياحية العالمية والتركيز على تنمية هذه المواقع التي تعد من اثمن مقدرات العراق الأثرية وكنوزها".

 

واضاف البيان، ان "الجولة شملت زيارة المئذنة الملوية والمسجد الجامع وقصر الجوسق الخاقاني (قصر البِركة)"، لافتا الى ان "الجلسة اقيمت بدعوة رسمية من قبل قائممقام سامراء وبالتنسيق مع الدار العراقية للازياء التابعة لوزارة الثقافة".


ExtImage-245143-123833064.jpg
ExtImage-3483746-474296928.jpg
ExtImage-3450726-801253568.jpg
ExtImage-3102062-1880424832.jpg
ExtImage-7910828-1340874112.jpg
ExtImage-8816683-1744072320.jpg
ExtImage-593807-254326224.jpg
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا