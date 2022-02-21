عاجل.. نجاة رئيس ولاية بونتلاند من محاولة اغتيال شمال شرق الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نجا رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني اليوم الإثنين من محاولة اغتيال في مدينة بوصاصو شمال شرقي الصومال.



ووفق إعلام محلي استهدف تفجير عن موكب الرئيس دني أثناء دخوله بريا إلى المدينة عبر المدخل الرئيسي.

وقالت مصادر أمنية وفقا للعين، إن التفجير نجم عن عبوة ناسفة زرعت في نقطة تفتيش أمنية عند دخول المدينة، وأكدت بأن الرئيس نجا بالفعل من أي أذى خلال الهجوم.

وأسفر التفجير مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين من الحرس الشخصي للمسؤول الصومالي

وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم، ولم تعلق السلطات الأمنية حتى الآن على التفجير .

ويقوم سعيد دني حاليا زيارة الى مدينة بوصاصو للإشراف على انتخاب 16 مقعد من مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي التي من المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة .