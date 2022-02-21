لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى كييف وأوديسا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، علقت مجموعة "لوفتهانزا"الألمانية للطيران رحلاتها إلى مدينتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين.



وبحسب متحدثة باسم المجموعة، فإن الإجراء سيطبق مبدئياً حتى نهاية هذا الشهر، موضحة أن الرحلات سوف تسمر إلى مدينة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا.

وتنتمي إلى مجموعة "لوفتهانزا" شركات "أوستريا إيرلاينز" و"سويس" و"بروسلز إيرلاينز" و"يورو وينجز".

وأثار حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا مخاوف الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا، بينما تنفي روسيا ذلك. كما ازدادت التوترات في منطقة النزاع في شرق أوكرانيا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.